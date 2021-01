Minister Dekker verleent met tegenzin gratie in beruchte moordzaak

Minister Dekker voor Rechtsbescherming draagt de man die in 1983 zes mensen doodschoot in Delft alsnog voor bij de koning voor gratie. Hij doet dat met tegenzin, omdat het geven van gratie de nabestaanden en de samenleving te veel zou schokken. Rechterlijke uitspraken laten hem nu geen andere keus.

"Verschillende keren heeft de rechter geoordeeld dat er onvoldoende argumenten zijn om gratie te weigeren", schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. "Gisteren heeft het hof dat in hoger beroep opnieuw bevestigd. Daarmee zijn de juridische argumenten om gratie niet uit te voeren uitgeput en kan ik niet anders dan het indienen van een positieve voordracht tot gratieverlening bij het Kabinet van de Koning."

Cevdat Y. opende in 1983 in het Delftse café 't Koetsiertje het vuur op bezoekers. Hij deed dat nadat iemand hem beledigd had. Tien mensen werden geraakt. Zes van hen, onder wie een moeder en haar 12-jarige dochter, overleefden de aanslag niet. Y. kreeg in 1984 levenslang, maar werd in 2001 overgeplaatst naar een tbs-kliniek, waar hij met onbegeleid verlof mocht.

De advocaat van Y., Romke Wybenga, laat weten dat zijn cliënt de minister zeer erkentelijk is.