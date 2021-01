Van de Donk geselecteerd voor UEFA-primeur, ook uitverkiezing Van Dijk

Veel Oranje-speelsters mochten zich verheugen op een uitverkiezing, want naast Van de Donk waren ook haar teamgenoten bij Arsenal Vivianne Miedema en Jill Roord genomineerd. Net als Dominique Janssen (VfL Wolfsburg) en Sari van Veenendaal (PSV).

Virgil van Dijk en Daniëlle van de Donk hebben een plek gekregen in het beste elftal van 2020, samengesteld door de UEFA. De Europese voetbalbond presenteerde dit jaar voor het eerst ook een vrouwenploeg.

Van Dijk zal ondanks zijn uitverkiezing met een stuk minder plezier terugkijken op het afgelopen kalenderjaar.

De aanvoerder van Oranje liep in oktober een zware knieblessure op, waardoor het nog niet zeker is of hij komende zomer aan het EK kan deelnemen. Wel werd hij met Liverpool kampioen, de eerste landstitel voor de club sinds dertig jaar.

Vijftien keer Ronaldo

Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Internazionale), en Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) maakten ook kans op een plek in het elftal, dat nu vooral uit spelers van Champions League-winnaar Bayern München bestaat.

Cristiano Ronaldo (Juventus) staat al voor de vijftiende keer in het Elftal van het Jaar, drie keer vaker dan Lionel Messi.