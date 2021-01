We gaan veel vaker 's avonds op pad dan aan het begin van de coronacrisis

Als de avondklok wordt ingevoerd, en mensen zich eraan houden, zullen aanzienlijk minder mensen tussen 20.30 uur en 04.30 uur in de auto, de trein of de bus stappen. Momenteel is het op de weg en in het openbaar vervoer in de avond en nacht aanzienlijk drukker dan in de eerste week van de coronamaatregelen.

Op de weg was het vorige week op werkdagen tussen 20.00 uur en 04.00 uur bijna 19 procent drukker dan in de week van 16 tot en met 22 maart vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, het centrale verzamelpunt van verkeersdata, aan de NOS heeft verstrekt. Het NDW meet het verkeer op snelwegen, provinciale wegen en in steden, en telt zowel fietsers als autoverkeer en vrachtverkeer.

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel verkeer er was in week 10 van 2020 (voor de coronamaatregelen), twee weken later en vorige week. De aantallen zijn de gemiddelden van meer dan 200 meetpunten. Op weekeindavonden was het verschil nog groter, er was vorig weekend ruim 31 procent meer verkeer dan in de gemeten week in maart vorig jaar.