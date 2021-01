Stekelenburg na bijna 10 jaar weer onder Ajax-lat • Feyenoord en Heerenveen door

De aanklager betaald voetbal heeft PSV extra tijd gegeven om verklaringen op te sturen over de uitlatingen van coach Roger Schmidt over scheidsrechter Bas Nijhuis. Vanwege de midweekse speelronde had PSV om uitstel gevraagd bij de KNVB en die heeft de Eindhovense club gekregen, bevestigde de voetbalbond een bericht van De Telegraaf.

De KNVB meldde dinsdag dat de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek was gestart naar de uitlatingen van de PSV-trainer over Nijhuis. Na de competitiewedstrijd zaterdag tegen Sparta (3-5) zei Schmidt dat Nijhuis met opzet in het nadeel van zijn club had gefloten. De aanklager vraagt verklaringen op, waarna een schikkingsvoorstel volgt of de zaak wordt geseponeerd, aldus de KNVB.

PSV schakelde dinsdagavond in het bekertoernooi FC Volendam uit met een 2-0-zege. De Eindhovenaren spelen zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk. Schmidt kan dan gewoon op de bank zitten.