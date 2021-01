AZ zet zich schrap voor slotoffensief tegen Ajax • Feyenoord en Heerenveen door

Sportbonden en clubs bepalen de komende weken zelf of avondwedstrijden in de topcompetities doorgaan in geval een avondklok wordt ingevoerd.

Voor het betaald voetbal, de eredivisie (mannen en vrouwen) en de eerste divisie, geldt al langere tijd een uitzonderingspositie. In december gaf het kabinet diverse bonden toestemming de topcompetitie te hervatten. Een aantal sporten is inmiddels gestart of start binnenkort. Volleybal en basketbal zijn inmiddels weer met de eredivisie (m/v) begonnen.

De KNVB wilde woensdag nog niet reageren op eventuele gevolgen van een avondklok. "Wij wachten eerst het debat in de Tweede Kamer af."

VWS: topsportsector bepaalt zelf noodzaak avondwedstrijden