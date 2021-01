Ajax doorbreekt knappe reeksen AZ • Ook Feyenoord en Heerenveen bekeren door

AZ-trainer Pascal Jansen keek nuchter terug op de bekernederlaag: "De wedstrijd kwam moeilijk op gang en uiteindelijk hebben we te weinig afgedwongen. Na rust zijn we misschien wel te geforceerd gaan opbouwen, waardoor we nog wat hachelijke situaties kregen."

De Alkmaarders waren niet gelukkig bij een aantal discutabele beslissingen van de arbitrage. "Je zegt terecht, er zijn er een aantal. In de competitie heb je dit soort dingen niet vanwege de VAR. We hebben de VAR vaak vervloekt, ik zou willen dat hij er nu was. De goal van Ajax was volgens mij hinderlijk buitenspel. De actie van Álvarez op Gudmundsson is volgen mij een penalty. Maar het meest schokkende vond ik de steekbal van Calvin Stengs op Myron Boadu, dat was zeker geen buitenspel".

Aanvoerder Teun Koopmeiners wilde het juist niet hebben over de VAR. "Natuurlijk vind ik het ook raar dat we geen VAR hebben in de beker, maar dat mag geen excuus zijn."