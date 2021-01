5615 nieuwe besmettingen: gemiddeld nog steeds daling

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5615 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1292 meer dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is de afgelopen maanden vaker sprake van een stijging van het aantal positieve tests. Mogelijk heeft dat te maken met het gegeven dat mensen zich gemiddeld minder vaak laten testen in het weekend en vaker vlak daarna.

Het aantal van 5615 nieuwe meldingen is hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 5462 mensen positief getest werden. Gemiddeld genomen daalt het aantal positieve tests, maar wetenschappers maken zich zorgen over de invloed van nieuwe coronamutaties.