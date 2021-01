Windsurfen trekt prijzengeld mannen en vrouwen gelijk: 'Werd wel eens tijd'

Tot nu toe mochten de mannen bij een World Cup 40.000 euro onderling verdelen en de vrouwen 15.000 euro. Die totaalbedragen worden niet geheel gelijkgetrokken, aangezien er meer mannen deelnemen per evenement. Maar de winnaar bij de vrouwen krijgt nu even veel als de winnaar bij de mannen, de nummer twee even veel als de nummer twee enzovoorts.

De beste zestien mannen krijgen vanaf nu een bedrag uitgekeerd. En dat zijn er vier minder - of acht, in sommige disciplines - dan voorheen. Bij de vrouwen krijgen de beste acht - bij twaalf of meer deelneemsters - of de beste zes - bij acht tot twaalf deelneemsters - een geldbedrag.

"Het is ontzettend belangrijk voor de volgende generatie dat ze weten dat ze gelijk zijn aan mannen, omdat we evenveel inspanning leveren, evenveel uren in de sport stoppen, evenveel reizen, evenveel betalen voor extra bagage in het vliegtuig en dezelfde risico's nemen", aldus Offringa.

Huverman, die de laatste drie keer als tweede eindigde achter Offringa bij de wereldtitelstrijd freestyle, is "heel blij" met de nieuwe afspraken. "Het is mooi dat de internationale surfbond zijn best doet om de sport meer gelijk te maken."

"Ik denk dat de vrouwen in alle disciplines het niveau in de laatste jaren echt omhoog gebracht hebben, dus het is ook mooi dat we een beetje waardering krijgen."