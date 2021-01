Avondklok: zij mogen straks nog wél naar buiten

Als de Tweede Kamer ermee instemt, gaat zaterdag of zondag een avondklok in. In principe moet iedereen dan tussen 20.30 en 04.30 uur binnenblijven. Er zijn een paar uitzonderingen, voor mensen die:

voor hun werk op pad moeten, zoals politieagenten en verpleegkundigen (met een ondertekende werkgeversverklaring).

medische hulp verlenen aan mens of dier.

iemand ondersteunen die hulp nodig heeft, zoals mantelzorgers.

hun hond uitlaten.

noodzakelijkerwijs naar het buitenland moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden.

naar een uitvaart gaan.

naar een zitting moeten van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie.

een al gepland examen moeten maken in het praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

te gast zijn in een avondprogramma dat live wordt uitgezonden.

te maken krijgen met "rampspoed", bijvoorbeeld dringende medische omstandigheden als een spoedbevalling of ongeluk in de huiselijke sfeer.

"Niemand wil een avondklok, niemand staat erbij te juichen", zei premier Rutte vanmiddag in de persconferentie: