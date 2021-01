Trump op weg naar Florida • Biden krijgt brief van zijn voorganger

Donald Trump is vertrokken uit het Witte Huis. Samen met zijn vrouw Melania stapte hij aan boord van helikopter Marine One, die het koppel naar een vliegbasis in Maryland bracht. Vanaf daar vliegen ze met de Air Force One naar Palm Beach in Florida, waar ze naar Trumps resort Mar-a-Lago gaan. Volgens CNN schalde het nummer My Way van Frank Sinatra uit de luidsprekers van de Air Force One. Bij aankomst op de luchtmachtbasis wenste Trump de nieuwe regering succes.

De nieuwe president Biden en vicepresident Harris wonen op dit moment een bijeenkomst bij in de St. Matthew's Cathedral in Washington. Daarbij zijn naast hun familie enkele hooggeplaatste politici aanwezig, zoals de senatoren Mitch McConnell en Chuck Schumer. Ook voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de Republikeinse leider in het Huis Kevin McCarthy zijn erbij.