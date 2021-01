Biden en Harris aangekomen bij het Witte Huis

Een van de hoogtepunten van de ceremonie was het gedicht van de 22-jarige dichteres Amanda Gorman. Ze had het werk speciaal voor de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris geschreven. Twee weken geleden worstelde ze nog enorm met de tekst. Ze was uitgeput en vreesde dat ze het werk niet op tijd zou voltooien, zei ze in een interview met The New York Times.

"Dit was ongetwijfeld een van de belangrijkste dingen die ik ooit zou doen in mijn carrière. Het was alsof ik een berg aan het beklimmen was en op het punt stond flauw te vallen." De bestorming van het Capitool op 6 januari was echter een keerpunt. Ze werkte de hele nacht door en tegen de ochtend had ze het gedicht, getiteld The hill we climb, klaar. Ze verwerkte de gebeurtenissen van 6 januari in het gedicht:

We've seen a force that would shatter our nation rather than share it,

Would destroy our country if it meant delaying democracy.

And this effort very nearly succeeded.

But while democracy can be periodically delayed,

It can never be permanently defeated.