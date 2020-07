Ier Paschal Donohoe nieuwe voorzitter Eurogroep

De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Eurogroep. De Ier volgt de Portugees Mario Centeno op, die de functie op zijn beurt overnam van Jeroen Dijsselbloem. In de Eurogroep zitten de ministers van Financiën van de 19 landen die de euro als betaalmiddel hebben.

De 45-jarige Donohoe is lid van Fine Gael, een Ierse partij die in het Europees parlement is aangesloten bij de Europese Volkspartij, waarin ook het CDA zit. Hij is sinds 2017 minister van Financiën. In die rol pleit hij geregeld voor begrotingsdiscipline.

De gedoodverfde favoriet was de Spaanse sociaaldemocraat Nadia Calviño, die veel ervaring heeft in Brussel. Zij moest het in de tweede ronde afleggen tegen de Ier.

Donohoe wil dat de Eurogroep een belangrijke rol gaat spelen bij de invulling van het herstelfonds. De regeringsleiders bespreken volgende week hoe dat fonds er precies uit moet gaan zien. De uitwerking is vervolgens aan de Eurogroep.

Hoekstra

Minister Hoekstra is tevreden met de keus voor de Ier. "Ik denk dat hij een uitstekende voorzitter zal zijn." Op wie hij zelf gestemd heeft, wil hij niet zeggen. "Dat is vertrouwelijk".

In de Brusselse wandelgangen wordt gesproken over de opstand van de kleine landen. Elk land in de eurogroep heeft één stem. De grote landen Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje waren voor Calviño, maar moesten het uiteindelijk afleggen tegen de kleine landen die voor Donohoe hebben gestemd.

Minister Hoekstra had voor de verkiezingen laten doorschemeren dat hij niet op de Spaanse kandidaat Calviño zou stemmen. Hoekstra stoorde zich nogal aan een denigrerende opmerking van haar over de Hanzegroep, een samenwerkingsverband van noordelijke landen die een streng financieel-economisch beleid voorstaan. "We hebben het over een groepje erg kleine landen met vrij weinig invloed", zo zei de Spaanse minister op een bijeenkomst van de Brusselse denktank Brueghel.

Modder gooien

De afgelopen dagen werd er flink met modder gegooid tussen de Spaanse en Ierse kandidaat. In de voorspellingen gingen ze gelijk op en om elke stem werd gevochten. In de Eurogroep hebben alle 19 landen één stem.

De Spanjaarden wezen er fijntjes op dat de Ieren nooit voorstander zijn geweest van een belasting op grote digitale bedrijven zoals Google en Facebook. Op die manier hoopte het campagneteam uit Madrid de stem van Frankrijk, groot voorstander van een dergelijke belasting, binnen te slepen.