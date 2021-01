Brand in vijf huizen in aanbouw in Utrecht

In Utrecht is vanmiddag brand uitgebroken in een woning in aanbouw. Het vuur heeft zich verspreid over vijf nieuwbouwhuizen in de wijk Leidsche Rijn.

De brand ontstond bij werkzaamheden in een spouwmuur. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht is niemand gewond geraakt. Omdat de huizen nog niet bewoond zijn, hoefden er geen bewoners geëvacueerd te worden.

RTV Utrecht meldt dat er meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, waarvan een met een specialistisch blusvoertuig. De brandweer probeert de brand tegen te houden bij de zesde woning. Dat lijkt te lukken.