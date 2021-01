Vier jaar ongekende polarisatie: deze Amerikanen snakken naar de inauguratie

Welch geloofde in #Pizzagate, een complottheorie waarbij ten onrechte beweerd werd dat in dat restaurant jonge kinderen werden misbruikt door hooggeplaatste Democraten.

"Het is moeilijk, mijn praktijk zit vol", zegt psycholoog Duncan Price. Tijdens een van de eerste grote samenkomsten van Trump-aanhangers ging hij de straat op om tegendemonstranten te helpen. Hij werd in zijn gezicht geslagen. "Een deel van mij is bang, maar een deel van mij is ook kwaad."

Price hoopt dat de situatie in de Verenigde Staten snel normaliseert, maar maakt zich zorgen. "We willen geen stad die militair bezet is, en daar lijkt het nu wel op."

We spreken Duncan Price in zijn praktijk. Hij vertelt over de demonstraties waar hij bij is geweest.