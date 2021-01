De uitzending van 20 januari

Er wordt ook gekeken naar een beperking van het aantal mensen dat thuis ontvangen mag worden van twee naar één. Vanmiddag is er naar verwachting een extra persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Aansluitend is er een debat. Politiek duider Arjan Noorlander praat ons bij over de laatste stand van zaken.

Waarschijnlijk wordt er snel een avondklok ingevoerd. Het kabinet spreekt daar op dit moment nog over. Die avondklok zou mogelijk vrijdag in kunnen gaan en dan lopen van 20.30 uur tot 04.30 uur.

Inauguratie Joe Biden als president

Vandaag wordt Joe Biden geïnaugureerd als president van de Verenigde Staten. Daarmee komt de termijn van president Donald Trump tot een einde.

In Washington houdt men de adem in. Door de coronapandemie is er al amper publiek welkom bij de plechtigheden, maar na de bestorming van het Capitool twee weken geleden is er ook angst voor ongeregeldheden. Meer dan 20.000 militairen moeten de rust bewaren in een volledig afgesloten stad.

We spreken er vanavond over met Amerikanist Koen Petersen en correspondent Lucas Waagmeester. Verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal is voor Nieuwsuur in de VS.