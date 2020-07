Verstappen getergd: 'Stoort me dat mensen mijn team afvallen en afzeiken'

Een week na de teleurstellend verlopen seizoensstart mag Max Verstappen het in Spielberg nog een keer proberen. Op de door corona flink gekortwiekte Formule 1-kalender staat opnieuw een Oostenrijkse grand prix op het programma.

Voor Verstappens team Red Bull Racing een uitgelezen kans op revanche. Want de renstal scoorde een nul: beide bolides haalden de finish niet.

'Verwacht geen problemen'

Verstappen was in de openingsrace op de Red Bull Ring zelfs de eerste uitvaller. Technische problemen maakten een abrupt eind aan zijn race. Over de exacte oorzaak wil hij geen details prijsgeven. "Een mechanisch probleem werd een elektrisch probleem. Ik kan er verder weinig over zeggen, maar het belangrijkste is dat het is opgelost. Ik verwacht geen problemen."

De 22-jarige Nederlander maakt zich ondanks de domper nog geen zorgen over zijn bolide en de Honda-krachtbron. "Mijn vertrouwen in het team heeft geen deuk opgelopen. We moeten gewoon dingen die in het eerste raceweekend niet goed waren, rechtzetten."