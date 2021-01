Spaanse voetballers veroordeeld voor maken en delen seksvideo

Enrich en Luna deelden de beelden vervolgens met anderen via Whatsapp, wat ertoe leidde dat de video uiteindelijk online verscheen. De vrouw, die anoniem wil blijven, zou daar ernstige psychische problemen aan over hebben gehouden.

Enrich en Luna hebben volgens de rechtbank in San Sebástian in april 2016 gefilmd hoe ze seks hebben met een jonge vrouw. De seks zelf was met wederzijdse toestemming, het filmen daarvan niet. De vrouw zei tijdens het filmen dat het duo daarmee moest ophouden.

De rechtbank veroordeelde Enrich en Luna tot een celstraf van twee jaar en het betalen van 110.000 euro aan het slachtoffer, waarvan 100.000 euro voor gemaakte proceskosten.

Beide voetballers hoeven echter niet daadwerkelijk achter de tralies. In Spanje worden veroordelingen van twee jaar of minder automatisch omgezet in een voorwaardelijke celstraf, mits het de eerste keer is dat de veroordeelde in de fout is gegaan en het niet gaat om een misdrijf waarbij geweld is gebruikt.

Toen de video online verscheen boden Enrich en Luna het slachtoffer hun excuses aan. Dit deden ze nogmaals voorafgaand aan een zitting in de rechtbank in oktober, wat volgens de rechter heeft bijgedragen aan een lagere straf. Er was vijf jaar geëist.