Nationale Voorleesdagen dit jaar digitaal, maar wel met prinses Laurentien

Prinses Laurentien heeft traditiegetrouw de Nationale Voorleesdagen geopend. Vanwege de coronapandemie deed zij dit niet te midden van een groep kinderen, maar online. Via een videoverbinding las ze vanochtend voor aan een groep peuters en kleuters uit het boek Coco kan het! Dat deed ze bij het AVROTROS-programma Zin in Zappelin.

Coco kan het! van Loes Riphagen is het prentenboek van het jaar 2021 en het is vertaald in het Turks, Arabisch en Pools.

Het boek gaat over een klein vogeltje dat alles nog moet leren. "Ook peuters en kleuters moeten heel veel dingen voor het eerst doen en dat is heel spannend", zegt Riphagen in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze moeten het allemaal uitvogelen en als je heel goed oefent, word je beter en dat doet Coco ook in het boek."

Veel voorlezen

"Het is volgens mij een prentenboek dat veel gezinnen plezier en hopelijk ook inspiratie kan geven, ook juist in deze bijzondere omstandigheden nu we allemaal thuis moeten blijven", zegt de schrijfster. "Ik hoop dat heel veel ouders, opa's en oma's en docenten hun kinderen voorlezen, live of via een beeldscherm."

Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, minister Slob van Onderwijs en bekende Nederlanders als rapper Willy Wartaal, Diederik Jekel, Janny van der Heijden en Lieke van Lexmond zetten zich online in om het belang van voorlezen opnieuw duidelijk te maken.