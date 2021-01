Zuurstof en vaccins voor zwaar getroffen Braziliaanse stad Manaus

Verpleegster Vanda Ortega kreeg de eerste vaccinatie - AFP

In de Braziliaanse stad Manaus, in het Amazonegebied, is begonnen met het vaccineren van de inwoners. De situatie in de geïsoleerde stad werd de afgelopen weken nijpend, doordat veel mensen ziek werden door een mutatie van het coronavirus. Doordat er te weinig bedden en te weinig zuurstofflessen waren, moesten artsen kiezen welke patiënten er aan de beademing mochten. Veel mensen stierven thuis, terwijl familieleden wanhopig zochten naar zuurstoftanks. "Het ging juist beter met mijn vader. Maar toen was de zuurstof op. Pure nalatigheid, hij had dit gewoon kunnen overleven", vertelt een inwoonster van Manaus. Geen actie ondernomen De 33-jarige verpleegkundige Vanda Ortega kreeg de eerste dosis van het vaccin CoronaVac van het Chinese bedrijf Sinovac toegediend, in aanwezigheid van de gouverneur. Maar hoe feestelijk de ceremonie ook was, de onvrede onder de bevolking is groot.

Familieleden in de rij voor zuurstofflessen - AFP

De lokale overheden en de regering van president Bolsonaro liggen onder vuur omdat zij geen actie hebben ondernomen, terwijl de problemen al lang waren voorzien. De minister van Volksgezondheid gaf maandag toe dat al op 8 januari bekend was dat de zuurstofvoorraad in de Amazone-hoofdstad mogelijk zou opraken, een week voordat mensen stierven in IC-bedden. "28 mensen zijn vandaag overleden door een gebrek aan zuurstof. Wilson Lima, u bent de slechtste gouverneur ooit. Wat er in Manaus gebeurt is moord door verstikking, in de stijl van Hitler", twitterde burgemeester Virgílio Neto vorige week. Hij ligt sinds het begin van de pandemie overhoop met andere autoriteiten, die de ernst van het virus bagatelliseerden.

Bolsonaro zelf wijst elke verantwoordelijkheid voor de dodelijke crisis in Manaus af. "We rouwen om de dood door verstikking, door gebrek aan zuurstof en mensen geven de regering de schuld. Maar we hebben miljarden toegewezen aan de staten. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan medicatie zijn de lokale overheden en de plaatselijke gezondheidsdiensten", verklaarde de president. Driekwart bevolking besmet Ook in de eerste golf, vorig jaar, werd Manaus zwaar getroffen. Driekwart van de bevolking raakte toen besmet en bijna 4000 mensen stierven. De ziekenhuizen konden de grote toestroom van patiënten niet aan. Inmiddels arriveren er meerdere vliegtuigen per dag in Manaus met zuurstoftanks aan boord. Ook heeft het ministerie van Volksgezondheid apparatuur gestuurd voor de zuurstofvoorziening in ziekenhuizen.

Afgelopen week overleden dagelijks rond de 150 mensen - AFP