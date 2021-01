Netflix groeit in recordjaar naar meer dan 200 miljoen abonnees

Het afgelopen jaar heeft Netflix er 37 miljoen abonnees bijgekregen. Het bedrijf heeft daarnaast de mijlpaal van meer dan 200 miljoen gebruikers bereikt. Net als andere streamingplatforms profiteert het bedrijf van mensen die veel thuis zijn vanwege de coronapandemie.

De jaaromzet kwam uit op omgerekend 20 miljard euro. De groei was aan het begin van het jaar het grootst, maar desondanks kwamen er in de laatste drie maanden van 2020 ook nog ruim 8 miljoen nieuwe abonnees bij, mogelijk gestuwd door de kerstperiode waarbij mensen nog meer thuis waren.

Om de mijlpaal te vieren, heeft het bedrijf volgens The Wall Street Journal werknemers champagne en confetti gestuurd. Iedereen werkt thuis en een groot personeelsfeest is door de coronabeperkingen niet mogelijk.

100 miljoen huishoudens zien The Crown

Het gaat financieel zo goed met Netflix, dat het bedrijf verwacht geen geld meer te hoeven lenen voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Er blijft naar verwachting een schuld van ongeveer 8 tot 12 miljard euro, schrijft het in een brief aan aandeelhouders.

Het vierde seizoen van The Crown was voor Netflix het belangrijkste seizoen tot nu toe. Inmiddels hebben meer dan 100 miljoen huishoudens de serie gezien. Ook kostuumdrama Bridgerton wordt genoemd als populaire serie, evenals de Franstalige serie Lupin.

Netflix zegt dat veel producties weer draaien. "We hebben geleerd dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen heel belangrijk zijn in deze snel veranderende omgeving." Het bedrijf heeft 500 titels die in productie zijn of binnenkort op het platform worden uitgebracht.

Concurrentie wordt groter

In de brief aan aandeelhouders, die allereerst ingaat op hoe moeilijk en zwaar het afgelopen jaar is geweest, wordt verder onder meer benoemd dat de concurrentie groter is geworden. "We hebben dit jaren zien aankomen", zegt het bedrijf hierover.

Met name Disney is een geduchte tegenspeler aan het worden. Dat mediaconglomeraat maakte in december bekend dat Disney+ inmiddels 87 miljoen abonnees heeft. Het kondigde toen ook aan ook meer Marvel- en Star Wars-series te gaan produceren.

Disney is lang niet het enige bedrijf dat de concurrentie aangaat met Netflix. Ook platforms van Apple, WarnerMedia en NBCUniversal bewegen zich op de markt voor streaming video. Een gevolg hiervan is dat het aanbod steeds meer fragmenteert.