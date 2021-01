Opnieuw recordjaar voor chipmachinebouwer ASML

Chipmachinefabrikant ASML heeft een uitstekend jaar achter de rug. Zowel de winst als de omzet steeg in 2020. Het bedrijf uit Veldhoven profiteert van de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, datacenters en elektrische auto's.

De doelen voor 2020 werden overtroffen. Er werd voor 14 miljard euro aan machines verkocht, ruwweg een vijfde meer dan in 2019. Onder aan de streep bleef er 3,6 miljard euro aan winst over, dat is 1 miljard euro meer dan een jaar eerder.

ASML werd afgelopen jaar het waardevolste bedrijf van Nederland, gemeten aan de beurswaarde. Het bedrijf is meer dan 180 miljard euro waard en laat daarmee bedrijven als Shell (127 miljard) en Unilever (115 miljard) ver achter zich.

Voor 2021 rekent het concern opnieuw op groei. Beleggers hadden gehoopt dat het bedrijf de groeiprognose nog verder naar boven zou bijstellen, maar dat is niet gebeurd.