Chinese webwinkelmagnaat Jack Ma opgedoken in video

In het filmpje feliciteert Ma ongeveer honderd leraren op het platteland, die dankzij zijn liefdadigheidsfondsen hun opleiding konden volgen, in een live-verbinding. Hij sprak met geen woord over de reden van zijn verdwijning of pogingen de greep op Alibaba te versterken. Ook was uit het beeld niet op te maken waar hij zich bevond.

De Chinese zakenman Jack Ma, oprichter van webwinkel Alibaba, heeft na bijna drie maanden weer van zich laten horen. Hij verscheen in een video van 50 seconden, die werd gepost op verschillende Chinese zakenkanalen. Volgens Tianmu News, een nieuwsportaal van een regionale overheidsinstantie, is die vandaag opgenomen.

Jack Ma, die normaal gesproken zeer aanwezig is op sociale media, had sinds 24 oktober niets meer van zich laten horen. Hij hield toen een toespraak in Shanghai, waarin hij zeer kritisch was over het Chinese bankensysteem. Hij had onder meer kritiek op de "kruideniersmentaliteit" van de financiële waakhond, die "vernieuwing tegenhield", volgens Chinese media. Hij riep de banken op het voor ondernemers en starters makkelijker te maken geld te lenen.

De beursgang van de Ant Group, de financiële partner van Alibaba, die voortkwam uit betaalservice Alipay, werd uitgesteld. Over zijn verdwijning deden de wildste geruchten de ronde, onder meer dat hij gevangengenomen zijn of juridische problemen had. Zowel Alibaba als de regering weigerde vragen te beantwoorden.

In het filmpje was ook te zien dat Ma een school bezocht, op 10 januari. Hij zou hebben gezegd dat hij zich meer wil bezighouden met zijn liefdadigheidsprojecten.

De beurs in Hongkong schoot 8 procent omhoog na het teken van leven van Ma.