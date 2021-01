Ajax in verval in cruciale toppermaand? 'Dit AZ kan Ajax pijn doen'

Anthony (Ajax) baalt - AFP

Slecht spelen en toch de Klassieker winnen. Er zijn clubs waar dan de vlag uitgaat, maar met name de manier waarop Ajax tegen Feyenoord na rust niets meer klaarspeelde en door het oog van de naald kroop, zal de Ajacieden weinig vertrouwen geven in de rest van de belangrijke maand. In de week voor de Klassieker verspeelde Ajax al punten tegen PSV en won het ternauwernood van FC Twente. Vanavond wacht alweer de moeilijke uitwedstrijd tegen AZ, in de strijd om de KNVB-beker. "Het verval in de wedstrijd tegen Feyenoord valt vooral op", reageert Marciano Vink, oud-speler van onder meer Ajax en PSV. "Het spel is erg wisselvallig en rommelig. Daar was de wedstrijd tegen Feyenoord een mooi voorbeeld van." Wisselspelers Vink ziet voornamelijk een groot verschil tussen de basisspelers en de invallers in de ploeg van Erik ten Hag. "Het is normaal dat wanneer je wisselt je kwaliteit inlevert. Anders stonden die wisselspelers wel in de basis... Maar tegen Feyenoord was het verval wel heel groot met de spelers waarmee Ajax begon en wat erin kwam." "Dat verschil mag niet zó groot zijn. Natuurlijk werd Feyenoord beter en verlies je met Ryan Gravenberch wat rust en iemand die de bal vooruit speelt. Maar de rest voetbalt toch ook bij Ajax?", vraagt Vink zich af.

Ajax viert de treffer van Ryan Gravenberch tegen Feyenoord (1-0) - ANP

Oud-Ajacied Rafael van der Vaart is blij dat Ajax gewonnen heeft, maar zag zijn oude ploeg teleurstellend en ideeënloos voor de dag komen. "Ik vond het opvallend dat ze Feyenoord in de counter niet slachtten. Het was alleen maar tikkie breed en tikkie terug. Terwijl ze met een simpele pass naar voren zo door de verdediging van Feyenoord konden komen." "Natuurlijk zie ik ook wel dat het verschil tussen Jurgen Ekkelenkamp en Gravenberch enorm is, maar wie moet er dan in? Mohammed Kudus is nog altijd geblesseerd en Zakaria Labyad lijkt het lievelingetje te zijn van Ten Hag...", aldus de 109-voudig international.

Bekijk de samenvatting van Ajax - Feyenoord - NOS

Niet alleen in de wedstrijd tegen Feyenoord was het verval zichtbaar bij de Amsterdammers. Ook kijkend naar het gehele seizoen lijkt Ajax het steeds zwaarder te krijgen. De ploeg van Ten Hag kende een goede seizoenstart, maar sinds december lijkt de klad er in te komen. Vink: "Uiteindelijk is het zo dat Ajax het vorig jaar ook lastig had in december en januari. Maar je mag nu verwachten dat er spelers rondlopen die zo'n dip sneller te boven zijn en die oplossingen verzinnen. Dat lijkt sommige wedstrijden wel het geval en andere keren weer niet." "Verval in een seizoen is niet zo erg", vult Van der Vaart aan. "Maar de basis moet dan goed blijven. Als je die hele wedstrijd tegen Feyenoord ziet, was Daley Blind de enige aan de bal die goed was. De rest viel echt tegen."

De Ajacieden balen na de treffer van PSV in de Arena - AFP

In Alkmaar wacht dus vanavond (21.00 uur) de volgende topper, tegen AZ. "En die ploeg kan iedereen pijn doen", weet Vink. "Ze hebben onnodig punten laten liggen in de competitie, maar AZ komt steeds beter in hun normale doen en spel. Bepaalde spelers zoals Calvin Stengs worden steeds wat beter. Dit AZ kan Ajax pijn doen. Zeker. " Van der Vaart gelooft in een overwinning voor Ajax. "Op de één of andere manier ligt AZ Ajax veel meer. Ze komen wat meer en daardoor krijgt Ajax wat meer ruimte. Maar dan moet Ajax wel die ruimtes benutten natuurlijk."