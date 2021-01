Wekdienst 20/1: Persconferentie Rutte en De Jonge en inauguratie Biden

Goedemorgen! Een drukke dag vandaag met aan het begin van de middag een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge en om 17.00 uur de inauguratie van Joe Biden als president van de VS.

Het weer: het is bewolkt met soms wat regen of motregen, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag breekt vooral in het zuiden ook even de zon door. Het waait flink, maar met 9 tot 10 graden is het wel zacht.