Inauguration Day in de VS: dit kan je vandaag verwachten

Exact 78 dagen na de verkiezingen is het zover: vandaag krijgen de Verenigde Staten een nieuwe president, Democraat Joe Biden. Daarmee komt er officieel een einde aan de termijn van Donald Trump. Bij het Capitool in Washington wordt Biden, samen met de nieuwe vice-president Kamala Harris, geïnaugureerd.

Zo gaat deze historische dag eruit zien:

Eén ding is zeker, deze inauguratie is in veel opzichten anders dan eerdere inauguraties. Niet alleen vanwege de coronapandemie, ook vanwege de toegenomen dreiging van geweld. Daarbij komt ook dat Trump heeft aangekondigd niet aanwezig te zijn. En dat is hoogst ongebruikelijk. De laatste keer dat een voorganger afwezig was, was meer dan 150 jaar geleden. Het gebeurde slechts drie keer eerder in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Biden en zijn vrouw hebben afgelopen nacht doorgebracht in Blair House, het officiële gastenverblijf van de president. Normaliter is er 's ochtends een ontmoeting met de uitgaande president. Maar naar alle waarschijnlijkheid vertrekt Trump vroeg naar zijn huis in Florida - en zal er dus geen ontmoeting zijn. Mike Pence, vice-president onder Trump, en zijn vrouw Karen zijn wel bij de inauguratie aanwezig.