Finaleronde Davis Cup deels in Nederland? 'Ik heb het daar wel over met Ahoy'

Rafael Nadal die over een paar weken het ABN Amro-toernooi in Rotterdam speelt: een mooi affiche. Het zou zomaar kunnen dat we de absolute tennistop de komende jaren nog vaker in Ahoy gaan zien, maar dan in het kader van de Davis Cup.

De tennisbond KNLTB en het Rotterdamse sportpaleis overwegen zich kandidaat te stellen voor de finaleronde van het landentoernooi, dat in december wordt gespeeld. Ook Richard Krajicek, directeur van het ABN Amro-toernooi, weet daarvan.

"Het hangt er gewoon een beetje vanaf wat de voorwaarden zijn. En of het past", zegt hij. "Ik heb daar als toernooidirecteur niet overdreven mee te maken, maar ik heb het er wel over met de directeur van Ahoy. Die moet daar samen met de KNLTB over beslissen. Maar nu is het geen issue."

De KNLTB liet maandag al weten: "Het klinkt leuk en we gaan het serieus bekijken."