Soap duurt voort: Belgisch voetbal gaat opnieuw stemmen over afwikkeling seizoen

De soap in het Belgisch voetbal duurt voort. Er gaat opnieuw gestemd worden over de afhandeling van het seizoen, dat eerder vanwege de coronacrisis vroegtijdig werd afgebroken. Dat heeft de organiserende Pro League besloten na een spoedvergadering. Er wordt waarschijnlijk een nieuwe algemene vergadering georganiseerd.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) had de eerder genomen beslissingen woensdag vernietigd. De instantie deed dat na een klacht van Waasland-Beveren, dat vond dat het ten onrechte was gedegradeerd. Ook het kampioenschap van Club Brugge staat nu ter discussie.

Verschil in behandeling

Het BAS noemde als voornaamste argument voor de beslissing het verschil in afwikkeling van de eerste en de tweede afdeling. De Jupiler Pro League werd stopgezet na 29 speeldagen, terwijl in de tweede klasse OHL en Beerschot nog wel de 'terugwedstrijd' van de promotiefinale konden afwerken. "Er werd en wordt geen verantwoording, laat staan een redelijke verantwoording, gegeven voor dit verschil in behandeling", schrijft het BAS.