Trump: gratie voor oud-adviseur Bannon, niet voor zichzelf en familie

President Trump heeft in de laatste uren van zijn presidentschap gratie verleend aan 73 mensen, onder wie zijn voormalig campagnestrateeg Steve Bannon. Van nog eens 70 anderen heeft hij de straf verlaagd.

Op de gratielijst van het Witte Huis staan behalve Bannon ook de namen van onder meer voormalige Congresleden en enkele rappers, zoals Lil Wayne en Kodak Black. Zij zijn allebei aangeklaagd wegens illegaal wapenbezit. Ook Anthony Levandowski staat op de lijst, een voormalige Google-medewerker die geheime documenten over de zelfrijdende auto zou hebben gestolen. Later ging hij bij taxibedrijf Uber werken.

In december verleende Trump al gratie aan zo'n 50 vertrouwelingen, onder wie Roger Stone en zijn oud-campagneleider Paul Manafort. Gratieverleningen zijn overigens gebruikelijk in de Verenigde Staten. Veel Amerikaanse presidenten delen aan het einde van hun ambtsperiode zo'n pardon uit. Oud-president Obama verleende bijvoorbeeld gratie aan oud-militair Chelsea Manning en toenmalig president Clinton deed dat in 2001 bij 140 Amerikanen, onder wie zijn halfbroer.

Fraude

Steve Bannon werd in augustus aangehouden voor fraude. Hij wordt met drie anderen verdacht van een miljoenenzwendel. Ze zouden onder valse voorwendselen meer dan 25 miljoen dollar hebben opgehaald voor de aanleg van een grensmuur met Mexico. Bannon zegt onschuldig te zijn.

De president heeft het besluit genomen na veel overleg, ook met Bannon zelf, schrijft The New York Times. Het presidentiële pardon is opmerkelijk omdat Bannon nog terecht moet staan. Door eerdere presidenten werd in verreweg de meeste gevallen gratie verleend aan personen die al waren veroordeeld.

Geen gratie voor zichzelf en familie

President Trump heeft zichzelf en zijn familie geen gratie verleend. Juridische adviseurs hadden hem ook aangeraden om dat niet te doen, omdat zoiets hem later zou kunnen achtervolgen.

Ook Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat en oud-burgemeester van New York, staat niet op de lijst van het Witte Huis. Giuliani wordt nergens officieel van beschuldigd, maar speelde wel een rol in de Oekraïne-affaire, die aanleiding was voor de eerste impeachment-procedure tegen president Trump.

Joe Exotic ontbreekt ook op de lijst. De excentrieke hoofdrolspeler uit de Netflix-serie Tiger King zit vast vanwege onder meer dierenmishandeling. Zijn juridische team voerde de afgelopen maanden campagne om hem vrij te krijgen, maar dat is dus niet gelukt.

Verder ontbreken mensen op de gratielijst die worden vervolgd vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool. Zij hadden gehoopt op een collectief pardon.

Documenten Rusland-onderzoek

President Trump nam op zijn voorlaatste dag in het Witte Huis nog enkele last minute-beslissingen. Zo heeft hij een ordner met documenten over het FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016 vrijgegeven. Trump stelt dat de Democraten dat onderzoek wilden gebruiken om hem weg te krijgen.

Trump heeft ook besloten dat Venezolanen de komende 18 maanden de VS niet uitgezet mogen worden, vanwege de omstandigheden in Venezuela. In een memo beschrijft Trump Venezuela als een voortdurende bedreiging voor de veiligheid van het Amerikaanse volk.