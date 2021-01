Kabinet wil avondklok zaterdag laten ingaan • KLM: veel vluchten straks niet mogelijk

Bij de avondklok die het kabinet overweegt, wordt op dit moment gedacht aan een begintijd van 20.30 uur en een eindtijd van 04.30 uur. Het ligt op tafel, maar het kan nog verschuiven, zo melden Haagse bronnen. Gisteren werd er eerder op de dag gesproken over een avondklok van 20.00 tot 04.00 uur, zeiden ingewijden. De verwachting is dat de maatregel op vrijdag ingaat.

Woensdagochtend komt het kabinet bijeen om te praten over extra coronamaatregelen. Het is de verwachting dat er rond de middag een persconferentie komt. Vervolgens praat RIVM-directeur Van Dissel in een technische briefing de Tweede Kamer bij. Rond 15.30 uur start een Kamerdebat. Daar moet duidelijk worden of het kabinet voldoende steun krijgt voor de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen.

In de Tweede Kamer is er twijfel over de invoering van de avondklok. Vorige week deed Rutte al een smeekbede aan de Kamer om een avondklok niet te blokkeren.