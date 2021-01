Vaccinatie ouderen start komende week • Franse skiliften blijven voorlopig dicht

De Franse skiliften blijven voorlopig nog dicht. Ze zouden mogelijk 1 februari open gaan, maar de Franse regering vindt dat vanwege de coronacrisis onverstandig.

Daarmee is het wintersportseizoen voor skitoeristen in Frankrijk voor dit jaar wel afgeschreven, want een heropening later in februari zit er volgens Toerisme-minister Jean-Baptiste Lemoyne ook niet in.

De aankondiging is een klap voor de skibranche, die goed is voor zo'n 250.000 tot 400.000 banen. De hotels in de skigebieden zijn wel open, maar de restaurants zijn gesloten en zonder werkende skiliften zijn er verder weinig mogelijkheden voor toeristen.

De komende dagen wordt gepraat over steunmaatregelen. "De sneeuwkanonnen zullen niet worden aangezet, dus er moeten compensatiekanonnen komen", zei de minister.