Avondklok gaat zaterdag of zondag in • Sneller vaccineren van 60-plussers

"De Engelse variant is letterlijk levensgevaarlijk", zegt premier Rutte in reactie op een vraag over de avondklok. "We moeten daar beter op voorbereid zijn. De Britse variant brengt een veel hoger risico met zich mee op besmetting en een veel hoger risico op ziekenhuis- en IC-opname."

Volgens de demissionair premier er altijd een mogelijkheid dat een kleine groep mensen denkt: geldt deze maatregel wel voor mij? "Mijn oproep aan Nederland is daarom echt: laten we ons met z'n allen aan de maatregelen houden. In alle Europese landen waar al zo'n avondklok is, zie je positieve resultaten."

Als het Kamerdebat morgen is in plaats van vandaag, gaat de avondklok zaterdag of zondag in. Het was eigenlijk de bedoeling dat dit vrijdag zou zijn. Volgens Rutte houdt 60 tot 80 procent van de mensen zich nu aan de maatregelen en hij hoopt dat dit meer wordt.

Rutte hoopt straks eerder perspectief te kunnen bieden, door nu - in de huidige lockdown - met extra maatregelen te komen. Het kabinet heeft er unaniem mee ingestemd, zegt hij.