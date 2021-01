Negental AS Roma met schaamrood op de kaken uitgeschakeld in Coppa

AS Roma heeft zichzelf op dramatische wijze in de voet geschoten in de achtste finales van de Coppa Italia. De Romeinen knokten zich terug van een 2-0 achterstand tegen Spezia, maar twee rode kaarten aan het begin van de verlengingen deden Roma alsnog de das om: 4-2.

Roma, dat afgelopen weekend ook al een gevoelige tik te verwerken kregen van stadgenoot Lazio (3-0), kende een catastrofale start in het bekerduel met Spezia, waar doelman Jeroen Zoet voor het eerst sinds zijn liesblessure weer op de bank zat.

Andrej Galabinov maakte al na zes minuten uit een strafschop 1-0 voor Spezia, waar Jeroen Zoet voor het eerst weer op de bank zat sinds zijn liesblessure. De Bulgaar gaf ook de assist bij de 2-0 van Fiorentina-huurling Riccardo Saponara, die op fraaie wijze de kruising vond..

Achtervolging

Roma moest in de achtervolging en kreeg ook handenvol kansen, maar met name Edin Dzeko-vervanger Borja Mayoral had het vizier niet op scherp staan.

Lorenzo Pellegrini zorgde van elf meter voor de aansluitingstreffer en een kwartier voor tijd trok Henrich Mchitarjan met een fraai wippertje de stand gelijk.