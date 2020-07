3 miljoen werkenden kregen financiële coronasteun

Het eerste noodpakket met financiële overheidssteun vanwege de coronacrisis heeft zo'n 3 miljoen mensen bereikt. Volgens minister Koolmees hebben in de eerste drie maanden ruim 2,6 miljoen werknemers geprofiteerd van de NOW-regeling, die bedrijven in staat stelt hun personeel door te betalen. Nog eens een kleine 400.000 zelfstandigen hebben een beroep gedaan op het eerste tijdvak van de Tozo-regeling.

De eerste tranche van de NOW is sinds 5 juni gesloten en inmiddels is de regeling verlengd. Bedrijven kunnen afhankelijk van het omzetverlies maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. In de eerste periode is van een kleine 140.000 bedrijven de aanvraag goedgekeurd. Vooral ondernemingen in de detailhandel, horeca en catering en in de "overige commerciële dienstverlening" hebben aanvragen ingediend.

Lijst met betrokken bedrijven

In totaal is voor een bijna tien miljard euro aan NOW-subsidie aangevraagd, wat overeenkomt met de ramingen. Het UWV zal binnenkort een lijst publiceren met bedrijven die een voorschot hebben gekregen. Tweederde van de toegekende NOW-aanvragen ging naar bedrijven met minder dan tien medewerkers.

Met de Tozo kunnen zelfstandigen tijdens de coronacrisis een aanvraag doen voor ondersteuning in hun levensonderhoud en een lening aanvragen. Sociale Zaken schat dat met het eerste deel van de Tozo-regeling ruim 2,5 miljard euro is gemoeid. Ook die regeling is inmiddels verlengd.