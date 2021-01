Griekse zeilbond weer in opspraak: na misbruik, nu ook onderzoek naar corruptie

Kaklamanakis had zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 1988, maar moest zijn plekje op het laatste moment afstaan ten gunste van de zoon van een vriend van de Griekse minister van defensie.

In 1996 haalde hij zijn gram met olympisch goud in Atlanta. Kaklamanakis zou vijf keer deelnemen aan de Spelen en drie keer wereldkampioen worden. In 2004 mocht hij bovendien het olympisch vuur aansteken in eigen land, maar toch bleef hij zich verzetten tegen de vriendjespolitiek in zijn land.

Hij sprak daar openlijk over in het Griekse parlement in november 2019 toen topsporters werden uitgenodigd bij de bespreking van een wetsvoorstel voor bestuurshervormingen en medezeggenschap van atleten in besturen van sportbonden. Dat voorstel is inmiddels wet geworden.