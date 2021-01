Leicester City pakt koppositie in Premier League na zege op Chelsea

Leicester City is in ieder geval tot woensdagavond de nieuwe koploper in de Premier League dankzij een 2-0 zege op Chelsea.

Oud-Ajacied Hakim Ziyech begon op de bank bij de Londense ploeg. Hij mocht in de 67ste minuut invallen voor Kai Havertz, maar toen stond de eindstand al op het scorebord.

Wilfred Ndidi bracht de thuisploeg al na zes minuten op voorsprong. Harvey Barnes trapte uit een cornervariant mis, maar de Nigeriaan Ndidi niet: met links schoot hij via de paal raak. James Maddison vuurde daarna op de lat, voordat hij er vlak voor rust na een counter 2-0 van maakte.

Kansen Chelsea

Chelsea kreeg daarna wel wat kansjes; Thiago Silva kopte recht op Leicester-doelman Kasper Schmeichel af en Callum Hudson-Odoi schoot in het zijnet.

Aan de andere kant miste Justin James vlak na rust een kans op de 3-0. Chelsea zette daarna wel aan, maar ook Tammy Abraham en Reece James stuurden de bal in Schmeichels handen.