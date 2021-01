PSV pas na rust langs eerstedivisionist Volendam in achtste finales KNVB-beker

PSV heeft met grote moeite de kwartfinales van de KNVB-beker behaald. De Eindhovenaren kregen pas na rust grip op het sterk spelende FC Volendam en wonnen de wedstrijd met 2-0.

In het doel van PSV kreeg Lars Unnerstall voor deze bekerwedstrijd de voorkeur boven Yvon Mvogo, de eerste keeper van de Eindhovenaren dit seizoen. Unnerstall kreeg in de eerste helft verrassend veel te doen tegen de eerstedivisionist, die brutaal de aanval zocht.

Grote kansen voor Volendam

Nick Doodeman kreeg de eerste grote kans voor de thuisploeg. De aanvaller schoot uit de draai op doel, maar zijn inzet miste kracht, waardoor Unnerstall de bal eenvoudig kon oprapen.

Even later moest de Duitse doelman nogmaals reddend optreden, dit keer op een poging van routinier Boy Deul. Vervolgens had de Italiaan Samuele Mulattieri de bal voor het intikken, maar verzuimde dat tot twee keer toe.