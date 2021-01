Halsema: politie 'humaan, gedisciplineerd en gedecideerd' op Museumplein

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het gedrag van de demonstranten die zondag op het Museumplein stonden en zich tegen de politie keerden onacceptabel, meldt NH Nieuws. Ze prijst tegelijkertijd het optreden van de politie. "Samen met mijn partners in de driehoek wens ik te benadrukken dat de politiemensen onder deze moeilijke omstandigheden humaan, gedisciplineerd en gedecideerd hebben opgetreden."

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de demonstranten zich fysiek en verbaal tegen de politie keerden en met stenen naar agenten en paarden gooiden. "Het voortduren van deze gedragingen en het toenemende risico voor de volksgezondheid, was voor de driehoek onacceptabel."

De gemeente had de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein verboden, maar toch kwamen er zo'n 2000 mensen naar het plein. De politie zette onder meer honden, paarden en waterkanonnen in om het plein te ontruimen. Daarbij raakten twee agenten en een politiepaard gewond. 143 demonstranten werden aanghehouden.

Halsema schrijft dat de politie geconfronteerd is met "onbegrip, tegenwerking, agressie en uiteindelijk geweld, meldt AT5.