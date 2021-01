Premier Conte kan door met minderheidsregering dankzij steun Senaat

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft genoeg steun in de Senaat gekregen om door te kunnen regeren na de regeringscrisis van vorige week. In een vertrouwensstemming kreeg hij het groene licht van 156 senatoren; er waren 140 tegenstemmen en 16 onthoudingen.

Conte moest minimaal 155 ja-stemmen binnenhalen om door te kunnen. Voor politieke besluiten is een parlementaire meerderheid van 161 zetels nodig. Naar wordt aangenomen kan de premier effectief verder regeren door wisselende meerderheden voor zijn voorstellen te zoeken, omdat hij nu slechts 5 zetels buiten zijn coalitie moet vinden.

Gisteren kreeg de centrum-linkse coalitie van premier Conte steun van een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Er werd al verwacht dat de stemming in de Senaat bepaald geen gelopen race zou zijn voor de regeringsleider.

Ruzie over coronasteun

Afgelopen woensdag was de regeringscrisis in Italië een feit, toen oud-premier Renzi zijn twee ministers terugtrok uit de regering van de Vijfsterrenbeweging en de sociaal-democratische PDS. Renzi, die met zijn kleine Italia Viva de coalitie een meerderheid bezorgde, lag al enige tijd overhoop met de coalitiepartners over de steun uit het Europese coronafonds.

De Vijfsterrenbeweging wil geen geld lenen uit het Europees Stabilisatiemechanisme om de extra kosten van de gezondheidszorg mee te financieren. De partij vreest dat Brussel dan te veel zeggenschap krijgt over het Italiaanse beleid. Renzi dringt wél aan op gebruik van het Europese fonds.