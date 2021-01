Bosz wint met Bayer Leverkusen van Dortmund en beëindigt slechte reeks

Vlak daarna kreeg Brandt nog een goede kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar het was uiteindelijk Leverkusen dat via een snelle uitbraak na een foutje van Thomas Meunier de drie punten veiligstelde: Florian Wirtz maakte de winnende.

Nummer drie Leverkusen had voor rust de overhand tegen nummer vier Dortmund en kwam op voorsprong via Moussa Diaby, die na een prachtige pass van Leon Bailey scoorde. Vlak voor rust kreeg de Fransman nog twee grote kansen, maar Dortmund-keeper Roman Bürki hield zijn ploeg op de been.

Er stonden nog drie andere duels op het programma in de Bundesliga: VfL Wolfsburg was met 2-0 te sterk voor Mainz. Wout Weghorst maakte het tweede doelpunt voor Wolfsburg, dat naar de vijfde plaats op de ranglijst is gestegen.

Record Weghorst

Voor Weghorst, die al topscorer was bij Wolfsburg, was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen in de Bundesliga. Daarmee is hij nu de meest scorende speler voor Wolfsburg in één seizoenshelft.

Borussia Mönchengladbach won met 1-0 van Werder Bremen en Hertha BSC verloor thuis met 3-0 van Hoffenheim.