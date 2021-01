Vitesse naar kwartfinales KNVB-beker na krappe zege op ADO Den Haag

Vitesse-speler Loïs Openda scoort de 1-0 tegen ADO - Pro Shots

Vitesse is doorgedrongen tot de kwartfinales van de KNVB-beker. De ploeg van trainer Thomas Letsch was in eigen huis met 2-1 te sterk voor ADO Den Haag. Vitesse, dat in de eredivisie verrassend de tweede plaats bezet, domineerde vanaf de eerste minuut in het Gelredome. De Arnhemmers creëerden veel kansen, maar het duurde nog tot de 25ste minuut totdat het eerst doelpunt gemaakt werd. Loïs Openda kwam voor zijn man en tikte de voorzet van spelmaker Oussama Tannane binnen. De grootste kans voor ADO in de eerste helft was voor vleugelaanvaller Vicente Besuijen. Een van de spaarzame keren dat de bezoekers in de buurt van het doel van Remko Pasveer kwamen, kopte hij de bal een halve meter naast. Vitesse bovenliggende partij De thuisploeg bleef de bovenliggende partij in de tweede helft en in de 71ste minuut verdubbelde Matús Bero de voorsprong. Openda gaf de bal voor, waarna de Slowaak de bal geplaatst en buiten bereik van keeper Luuk Koopmans tegen de touwen schoot. Danilho Doekhi hielp ADO bijna nog aan de aansluitingstreffer. De verdediger wipte de bal over zijn eigen doelman heen, die vervolgens met een uiterste poging de bal nog net voor de lijn weg bokste.

Met nog tien minuten te spelen kreeg Pasveer alsnog een doelpunt om zijn oren. Invaller Amar Catic kwam goed voor zijn tegenstander Eli Dasa en mikte bekeken de bal in de verre hoek. Vitesse bereikte vorig seizoen ook de kwartfinales van het bekertoernooi en werd vervolgens uitgeschakeld door Ajax (0-3). Van Pasveer mag Vitesse nog wel even in de luwte blijven Aanvoerder Remko Pasveer was uiteraard tevreden met de plaatsing voor de kwartfinales van het bekertoernooi. "Het is een cliché, maar wel waar dat dit de snelste weg is naar Europees voetbal. Maar wij moeten niet gaan denken aan prijzen, we moeten gewoon wedstrijden winnen."