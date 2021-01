Provincie miljoenen extra kwijt aan aanleg Zuidelijke Ringweg bij stad Groningen

De provincie Groningen is 78 miljoen extra kwijt voor de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in de stad Groningen. Inclusief btw gaat het om 94 miljoen euro.

Dat is de uitkomst van een akkoord tussen de provincie en de aannemerscombinatie die de ringweg aanlegt, meldt RTV Noord.

Door tegenvallers bij de bouw is het project met drie jaar vertraagd. De betrokken partijen, de provincie, Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Herepoort, bakkeleien al twee jaar over de vraag wie voor de meerkosten moet opdraaien.

Aannemerscombinatie Herepoort neemt ook een deel van het verlies op zich, maar hoe groot dat deel is blijft geheim omdat het bedrijfsgevoelige informatie betreft. Daardoor is ook onduidelijk hoeveel meer het project in totaal gaat kosten.

Het totale budget inclusief btw voor de aanleg van het nieuwe stuk ringweg van 12 kilometer lengte bedroeg 642 miljoen euro, waarbij ook rekening was gehouden met onvoorziene kosten.

De tegenvaller bij de Zuidelijke Ringweg lijkt ten koste te gaan van twee andere projecten: de verdubbeling van de N33 tot aan Appingedam en de Wunderline, een snelle treinverbinding tussen Groningen en het Duitse Bremen.

De provincie gebruikt geld dat voor deze projecten was gereserveerd voor de dekking van de extra kosten van de Zuidelijke Ringweg.