Waterpolosters beginnen ultieme jacht op olympisch ticket met monsterscore: 22-2

Maud Megens is vier keer trefzeker - Orange Pictures

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi eenvoudig gewonnen van Slowakije. Oranje, dat deze week in het Italiaanse Triëst jaagt op een van de laatste twee olympische tickets, was met 22-2 veel te sterk voor de Europese laagvlieger. De ploeg van Arno Havenga, die sinds februari geen officiële wedstrijd meer had gespeeld als gevolg van de coronapandemie, had geen enkel probleem met de Slowaakse ploeg. Bij rust stond de teller bij Nederland al op tien, onder andere dankzij twee treffers van Maud Megens, Simone van de Kraats en Maartje Keuning. De Nederlandse keepers, Debby Willemsz en Joanne Koenders, werden nauwelijks getest door de Slowaakse aanvalslinie.

Een van de zeldzame momenten waarop keepster Willemsz in actie moest komen - Orange Pictures

Ook na de pauze had de Slowaakse verdediging de handen vol aan de Nederlandse speelsters, die er lustig op los bleven scoorden. Maartje Keuning was het meest effectief: zij maakte er nog vier en eindigde met zes treffers als topscorer op het wedstrijdformulier. In het laatste kwart maakte Slowakije nog wel twee doelpunten: 22-2. Dat is precies dezelfde uitslag als een jaar geleden bij het EK, toen de twee landen ook tegen elkaar speelden. "Dit is een uitslag die we wel verwacht hadden. Ik denk dat we solide hebben gespeeld, afgezien van de twee goals tegen en wat onnodige uitsluitingen. Dat was wat slordig. En ook in de afronding waren we af en toe een beetje slordig. Dat moet iets scherper", analyseerde bondscoach Havenga na de wedstrijd. Concurrenten Op voorhand werd de Slowaakse ploeg al niet bij de kanshebbers voor de olympische tickets gerekend. Nederland wel. Oranje geldt samen met Italië, Griekenland en Hongarije als een van de favorieten voor de laatste twee startbewijzen. Griekenland ontbrak net als Nederland bij de laatste twee edities. Italië en Hongarije waren er op de vorige twee Spelen wel bij. Woensdag (18.00 uur) speelt Oranje tegen Italië en donderdag (16.00 uur) is Frankrijk de tegenstander in de groepsfase.

Bente Rogge haalt uit - Orange Pictures

Twee tickets voor Tokio Bij het OKT in Triëst wordt gestreden om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen. Nederland is ingedeeld in groep A en speelt tegen Slowakije, Italië en Frankrijk in de groepsfase. In groep B zitten Griekenland, Hongarije, Israël en Kazachstan. Alle acht deelnemende landen gaan door naar de kwartfinales, waarin beide groepswinnaars uitkomen tegen de nummer vier uit de andere groep. De nummers twee spelen tegen de nummers drie. In de halve finales staan vervolgens de tickets voor Tokio op het spel. Alleen de finalisten plaatsen zich voor de Spelen. Amerika, Spanje, Canada, Australië, Rusland, Zuid-Afrika, China en Japan hebben zich al geplaatst voor Tokio.

De Nederlandse waterpolosters veroverden in 2008 goud op de Olympische Spelen in Peking. Maar in de aanloop naar Londen (2012) en Rio (2016) greep Oranje op het laatste moment naast een olympisch ticket. In de video hieronder vertellen bondscoach Arno Havenga en de ervaren speelster Sabrina van der Sloot in aanloop naar het OKT in Triëst wat ze van die teleurstellingen geleerd hebben: