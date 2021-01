Republikeinse Senaatsleider: Capitool-bestormers opgehitst door president

Vandaag kwam hij wel dicht in de buurt. "De meute was gevoed door leugens", zei hij over de Trump-aanhangers die op 6 januari het Capitool binnendrongen, juist op de dag dat het Congres Joe Biden als winnaar van de verkiezingen zou bekrachtigen. "Ze waren opgehitst door de president en andere machtige mensen, en ze probeerden met vrees en geweld het parlement af te houden van wat hun niet beviel."

The New York Times schreef vorige week dat McConnell van mening zou zijn dat Trump misdrijven heeft begaan die hem op afzetting kunnen komen te staan. De krant hoorde dat van bronnen uit zijn omgeving. McConnell deed zijn uitspraken niet in het openbaar.

De leider van Republikeinen in de Amerikaanse Senaat heeft voor het eerst president Trump openlijk medeverantwoordelijk gesteld voor de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers.

Het Huis van Afgevaardigden, de andere kamer van het Amerikaanse parlement, heeft de Senaat gevraagd een uitspraak te doen over de vraag of Trump een politiek misdrijf heeft begaan. Ook tien Republikeinse partijgenoten van Trump stemden daar voor in het Huis.

De vraag is nu wat er in de Senaat gaat gebeuren. Daar is een tweederdemeerderheid nodig om Trump te veroordelen. In de nieuwe Senaat zitten precies evenveel Democraten als Republikeinen. Dat betekent dat zeventien Republikeinen met de Democraten mee moeten stemmen. McConnell zei vorige week dat hij goed naar de argumenten zal luisteren.

De veroordeling van een zittend president in een impeachmentprocedure heeft tot gevolg dat hij moet aftreden. Het biedt ook de mogelijkheid hem uit te sluiten van een toekomstige presidentschap; daar is een eenvoudige meerderheid in de Senaat vereist. McConnell zou daar naar verluidt voor zijn, omdat daarmee ook de machtspositie van Trump binnen de Republikeinse Partij een klap wordt toegebracht.

Bedreiging rechtsorde

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, zei dat Trump een bedreiging voor de rechtsorde is, ook als hij na morgen geen president meer is. Als de Senaat Trump veroordeelt voor de bestorming van het Capitool willen de Democraten dat de Senaat uitspreekt dat Trump nooit meer aan verkiezingen mag meedoen.

Bij de bestorming van het Capitool vielen vijf doden, onder wie een politieman. Congresleden en andere aanwezigen moesten een veilig heenkomen zoeken. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen zo'n 200 verdachten.