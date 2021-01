Navalny's team publiceert over 'Poetins miljardenpaleis', Kremlin ontkent

De Russische oppositieleider Navalny beschuldigt president Poetin ervan een miljardenpaleis te hebben laten bouwen met verduisterd geld. Hij doet dat in een bijna twee uur durende video op YouTube, die gemaakt is door zijn zogenoemde Anti-Corruptie Fonds (FBK) en gepubliceerd is nu hij vastzit. Het gaat over een enorm complex genaamd Praskoveevka aan de Zwarte Zee,

In een reactie op de publicatie ontkent het Kremlin de beschuldigingen tegen Poetin. "Jaren geleden hebben we al uitgelegd dat Poetin geen paleizen heeft", zegt de woordvoerder van de president tegen nieuwssite ZNAK.

'Een koninkrijk'

Er is in het verleden wel vaker in Russische media gepubliceerd over het bouwwerk aan de Zwarte Zee, bevestigt NOS-correspondent David Jan Godfroid. "De beelden ervan zijn wel nieuw, evenals de bewering van Navalny's organisatie dat dit allemaal gefinancierd is door middel van corruptie, en effectief in het bezit is van Poetin."

In de video en het bijbehorende artikel claimt FBK dat de bouw van het omstreden landgoed 100 miljard roebel (zo'n 1,12 miljard euro) heeft gekost. "Dit is geen villa of woning, maar een hele stad of zelfs een koninkrijk", zegt de oppositieleider: