Zwarte Amerikanen vestigen hoop op Biden bij aanpak corona-crisis

Columbia Heights, een buurt in het noordwesten van Washington, staat bekend om zijn diversiteit. Maar het is ook de wijk met relatief gezien de meeste coronadoden van de stad. Terwijl het leven in het zaken- en regeringsdistrict van Washington vrijwel stilligt, gaat hier de bedrijvigheid door. Veel mensen wonen op straat. Of ze werken in de zogenaamde essentiële beroepen, zoals buschauffeurs en postbezorgers. Ze werken in de zorg, in de supermarkten, ze maken de ziekenhuisvloeren schoon. En hebben daardoor niet de luxe om vanuit huis te werken.

Een man die een maaltijd koopt bij een straatverkoper vertelt dat het in deze wijk heel moeilijk is om afstand van elkaar te houden. En hij somt andere oorzaken op, waardoor in Washington het sterftecijfer onder zwarte inwoners zes keer hoger is dan onder witte stadsgenoten: "Wij hebben geen goede zorgverzekering en kunnen niet naar de dokter als dat nodig is. Veel mensen zijn arm en leven ongezond. Ze hebben obesitas of diabetes." En dat zijn precies de kwalen die in combinatie met het coronavirus vaak fataal zijn.