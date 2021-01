Heel Europa vaccineert tegen corona: hoe ver zijn andere landen?

Buurland Duitsland zit ook nog in de eerste fase van het vaccinatieprogramma. "In de eerste groep zitten zo'n 8,9 miljoen mensen. Dat zijn 80-plussers, ouderenverpleging en zorgmedewerkers die grote kans hebben om besmet te raken, bijvoorbeeld ic-personeel", vertelt correspondent Wouter Zwart. "De eerste fase loopt voorspoedig, ook al is het vaccineren van die groep een tijdrovend proces."

Het vaccineren tegen het coronavirus is in heel Europa al een tijdje bezig. In Nederland zijn veel cruciale zorgmedewerkers ingeënt, en sinds gisteren kunnen de inwoners van verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg ook een vaccin halen. Maar het vaccineren gaat voor velen niet vlot genoeg . Hoe ver zijn andere landen?

België hoopt in september klaar te zijn met vaccineren. "Maar er zijn twee problemen. Allereerst moeten er voldoende vaccins beschikbaar komen. De Belgen hopen dat het AstraZeneca-vaccin snel wordt goedgekeurd. Er is ook een ander probleem: een tekort aan naalden. Die zijn te laat ingekocht, want de vorige minister van Volksgezondheid wist niet welke nodig waren. Er zijn er nu nog zeker 12 miljoen nodig, hoewel België inmiddels ook al wat heeft geruild met Canada."

De eerste groep die aan de beurt is, zijn 150.000 bewoners en 60.000 medewerkers van verzorgingstehuizen. "Het is onduidelijk hoe ver ze precies zijn, maar het lijkt erop dat ze al aardig ver zijn. Na deze groep volgen de mensen van 65 jaar en ouder, vervolgens de mensen tussen de 45 en 65 die in de risicogroep vallen."

"Hoeveel mensen er precies zijn ingeënt in België, is niet helemaal duidelijk", vertelt Brussel-redacteur Bert van Slooten. "Er zijn problemen met tellen en in ieder gewest doen ze dat weer anders. Nu zou het probleem in Vlaanderen liggen."

Denemarken

"In Denemarken verloopt het vaccinatieprogramma als een geoliede machine", vertelt correspondent Rolien Creton. "Zo'n drie procent van de Denen is al gevaccineerd, inclusief alle ouderen in verpleeghuizen. Zij kregen voorrang, net als de frontlinie in de ziekenzorg. De volgende groep is zijn ouderen boven de 85 jaar en ouderen die thuiszorg krijgen. Daarna is het de beurt aan de gehandicapten- en mantelzorg."

Denemarken kiest ervoor om alle vaccins zo snel mogelijk te gebruiken. "De periode tussen de eerste en tweede vaccinatie is opgerekt naar maximaal zes weken.", vertelt Creton. "Het Deense RIVM hoopt eind juni klaar te zijn met het vaccineren. En dus zijn de voorbereidingen voor onder meer het bekende Roskilde-Festival in volle gang, waarbij alle kaartjes zijn uitverkocht. De verwachting is dat er een vaccinatie-pas of sneltest wordt geëist."

Ook is het Deense ministerie van Gezondheidszaken druk met de voorbereidingen van een digitaal vaccinatie-paspoort.