Excelsior wint na strafschoppen van MVV en bekert verder

Excelsior heeft de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. Na 120 minuten stond het 2-2 tegen MVV, maar in de strafschoppenserie was de nummer vijftien van de eerste divisie net wat beter.

Eerder dit seizoen troffen MVV en Excelsior elkaar in de competitie, toen ging de overwinning naar de Rotterdammers (2-0). Ook in de achtste finales van de KNVB-beker kwam Excelsior op voorsprong tegen de club uit Maastricht. Scheidsrechter Pol van Boekel legde de bal na ruim een kwartier spelen op de penaltystip en Elías Ómarsson schoot de 0-1 binnen in een leeg Stadion de Geusselt.

MVV neemt initiatief over

Na de openingstreffer kreeg MVV, de nummer zeventien van de eerste divisie, meer grip op de wedstrijd. Joeri Schroijen zag zijn inzet nog ternauwernood gered worden door doelman Alessandro Damen, maar even later had Damen geen antwoord op een knappe kopbal van Koen Kostons. Op slag van rust kwam de thuisploeg ook nog op voorsprong, dankzij een van richting veranderd schot van Schroijen.