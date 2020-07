Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil alle nertsenbedrijven ruimen

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft minister Schouten van Landbouw gevraagd om alle nertsenbedrijven in de regio te ruimen. In een brief schrijft voorzitter John Jorritsma dat er veel onrust heerst in de regio en dat de "drastische beslissing" nodig is.

De afgelopen weken zijn twintig nertsenbedrijven geruimd na een besmetting met het coronavirus. "Elke nieuwe constatering van besmettingen en de ruiming van het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners", schrijft Jorritsma. Daarom roept hij op tot het preventief ruimen van alle bedrijven in de regio.

Als voorbeeld noemt Jorritsma de gemeente Gemert-Bakel. Daar zijn 19 nertsenbedrijven, waarvan er inmiddels 9 zijn geruimd. Ook in gemeenten in de buurt zijn veel nertsenfokkerijen, terwijl de besmettingsbron van de recent besmette bedrijven onbekend is.

Boerderijkatten

De veiligheidsregio zet ook vraagtekens bij de preventie. Zo wordt personeel in de nertsensector alleen vrijwillig getest. Jorritsma wijst verder op de rol van de boerderijkatten. Die worden niet getest, maar gaan na de ruiming van een bedrijf in de regio elders op zoek naar voedsel. "Dat geeft niet het gevoel dat we met elkaar in control zijn", schrijft Jorritsma.

De veiligheidsregio wil ook naar de lange termijn kijken. Nu kunnen nertsenhouders na een periode van quarantaine en een vervoersverbod het fokken weer oppakken.

Q-koorts

Volgens Jorritsma is dat niet uit te leggen aan de inwoners. Hij wil dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat geruimde nertsenbedrijven opnieuw dieren gaan houden. Ook verwijst hij naar het onveilige gevoel dat is ontstaan na de uitbraak van Q-koorts.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nog niet gereageerd. Minister Schouten liet maandag nog weten dat ze niet van plan is om gezonde dieren te ruimen.

De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders verwacht niet dat minister Schouten alsnog overstag zal gaan. Volgens voorzitter Wim Verhagen gaat het ook wel heel erg ver om gezonde dieren te ruimen omdat er een kans is dat ze misschien in de toekomst besmet raken. "Daar staan wij niet achter".