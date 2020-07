Froome zoekt heil in Israël: een jaartje aankijken of een jaartje vlammen?

Chris Froome in oktober vorig jaar - AFP

Na tien jaar vol grote successen vertrekt Chris Froome bij Team Ineos, voorheen Team Sky. De viervoudig Tourwinnaar gaat na dit seizoen een nieuw avontuur aan als kopman bij Israel Start-Up Nation. Van een gelouterde ploeg als Team Ineos naar een relatief oude Israëlische ploeg met doorgewinterde renners als Dan Martin (33), Daniel Navarro (36) en André Greipel (37). Waarom maakt de 35-jarige Brit deze overstap en zit een vijfde Tourzege er nog in? NOS-wielerverslaggever Gio Lippens en oud-renner en analyticus Danny Nelissen laten hun licht schijnen over de wielertransfer van het jaar.

Wat een verrassing, het vertrek van Froome bij Ineos. Of valt dat wel mee?

Lippens: "Het zat er wel een beetje aan te komen. De geruchten gingen zelfs dat Froome nog voor de Tour zou vertrekken bij Ineos. Maar daar zaten te veel complicaties aan vast. Dan had er een fikse afkoopsom moeten worden betaald. Dus op deze manier is het keurig geregeld." Nelissen: "Er komt een jongere generatie aan bij Ineos, met toppers als Egan Bernal, Geraint Thomas en Richard Carapaz. Dus Froome zou tweede viool moeten gaan spelen, en dat wil hij niet. Hij wil dat de ploeg om hem draait. En als zo'n rijke zakenman als Sylvan Adams van Israel Start-Up Nation dan veel geld voor hem wil neertellen, is de stap logisch."

Wat heeft Froome komend seizoen te zoeken bij de relatief onbekende Israëlische ploeg?

Lippens: "Het is een zeer ambitieuze ploeg met een steenrijke eigenaar. Adams is de man die in 2018 de Giro d'Italia naar Jeruzalem heeft gehaald. Maar het is geen ploeg zoals Froome al die jaren met Sky en Ineos om zich heen heeft gehad." Nelissen: "Froome mag je zeker niet onderschatten of al afschrijven, maar hij heeft absoluut een sterke ploeg nodig. Richie Porte schijnt ook al benaderd te zijn. "

Sylvan Adams, de steenrijke zakenman en eigenaar van wielerploeg Israel Start-Up Nation - AFP

Lippens: "Ze zullen nog flink moeten investeren. Een renner als Martin kan wel lang bij Froome blijven, maar is hij ook bereid zichzelf weg te cijferen? En Navarro is toch al van iets minder allooi."

Zal er bij Ineos een traan worden gelaten om het vertrek van Froome?

Lippens: "Nee, die vinden het wel prima. Ze hebben met Froome een maximaal resultaat behaald, met vier Tourzeges, twee Vuelta-overwinningen en één keer de Giro."

EPA

Nelissen: "Ik heb sowieso het idee dat het altijd een beetje een haat-liefdeverhouding is geweest tussen Froome en de ploeg. Zeker in de tijd met Bradley Wiggins, die in 2012 de Tour won voor Froome, was er altijd wel wat aan de hand." Lippens: "Het wordt wel interessant voor de komende Tour. Ik begreep van ploegleider Servais Knaven dat Froome voorlopig op de startlijst van Ineos staat. Ze zullen waarschijnlijk met drie kopmannen van start gaan, maar wel met Bernal als absolute kopman."

Het is de droom van Froome om nog - minstens - één keer de Tour te winnen; zit dat er nog wel in?

Lippens: "Dat vraag ik me af. Hij is vorig jaar tijdens de Dauphiné zwaar gevallen en lag helemaal in de kreukels. Sindsdien heeft hij nauwelijks nog gekoerst, hij heeft alleen in februari meegereden in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. En hij is met 35 jaar al behoorlijk op leeftijd. Hoe fit is hij nog?" Nelissen: "Hij blijft wel een viervoudig Tourwinnaar hè. Ik denk dat hij wel kan gaan vlammen. Het feit dat die Israëlische ploeg hem een dik salaris wil betalen, zegt wel dat er blijkbaar verder geen complicaties van die val zijn geweest. Ze zullen hem wel medisch hebben getest. Bij twijfel doen ze het niet."

De Tour van 2017 in iets meer dan drie minuten - NOS