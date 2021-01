'Rutte en De Jonge moeten echt duidelijk maken waarom avondklok nodig is'

Hoe effectief kan de instelling van een avondklok zijn in de strijd tegen covid-19? En wat is de remmende werking van zo'n maatregel als de Britse variant van het coronavirus eenmaal dominant is in Nederland?

Experts zeggen dat het effect heel moeilijk te berekenen is aangezien er al een hele reeks andere strenge maatregelen is genomen. Maar toch is het volgens crisisdeskundige Marco Zannoni cruciaal om hier heel duidelijk over te kunnen zijn, mocht het demissionaire kabinet morgen op de persconferentie bekendmaken zo'n avondklok in te stellen.

Alles draait volgens de directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement om communicatie bij een dergelijk vergaande beslissing. En dat is des te nadrukkelijker het geval op het moment dat de besmettingscijfers duidelijk teruglopen; de afgelopen week met 22,5 procent.

Vluchten uit Groot-Brittannië

"Dus zullen Rutte en de Jonge in zo'n geval heel duidelijk moeten maken waarom het kabinet dit tóch nodig vindt. Dat het weliswaar nu de goede kant op gaat, maar dat het huidige pakket aan maatregelen in de nieuwe situatie onvoldoende is. En daar hoort dus eigenlijk wel iets van een inschatting bij van de bijdrage die de avondklok aan de strijd tegen een nieuwe golf van besmettingen kan leveren."

Vooral omdat het kabinet de laatste tijd herhaaldelijk is verweten te weinig actie te ondernemen op dit punt, legt Zannoni uit. Waarom waren er nog zo veel vluchten uit Groot-Brittannië op een moment dat je alles op alles wilt zetten om de Britse variant zo veel mogelijk buiten de deur te houden? "Ook daar zal je heel specifiek moeten zijn om mensen te overtuigen: indamming van het vluchtverkeer levert bij wijze van spreken maar een effect van 0,1. En de avondklok zet veel meer zoden aan de dijk."